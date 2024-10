Tchad : OXFAM et AFD s'unissent pour la clôture du projet féministe en action

Ce mercredi 16 octobre 2024, l'Agence française de développement (AFD), en collaboration avec OXFAM, a achevé l’atelier de capitalisation final du projet féministe en action, au Centre épiscopale du Tchad.



Dans le cadre de l'engagement de la France de soutenir les organisations de la société civile (OSC) féministes, opérant dans les pays partenaires de la politique de développement, un fonds de soutien aux organisations féministes (FSOF), a été constitué sur trois ans. OXFAM France, le Fonds pour les femmes francophones, se sont constituées en consortium pour présenter une proposition dans le cadre de cet appel à projet qui a été retenue par l'AFD.



Ce programme, dénommé « féministe en action », est prévu pour une durée de 4 ans et est doté d'un budget total de 15 millions d'euros. L'atelier a été organisé en se basant sur les différentes présentations, réflexions, et les échanges en petits groupes, brainstorming, débats en plénière par les partenaires et l'équipe d'OXFAM conviée à l'atelier.



L'animation de l'atelier a été coordonnée par l'équipe MEAL, en collaboration avec l'équipe de gestion du projet, en l’occurrence la cheffe de projet. Ce projet a été une réussite collective, et il ne marque pas la fin, mais plutôt une importance dans leurs engagements communs, pour l'égalité de droits, des sexes et de l'autonomisation des femmes.