Tchad : OXFAM lance le projet d’amélioration de la gouvernance foncière locale

Ce mardi 04 juin 2024, OXFAM, en consortium avec la FAO et Kadaster International, a lancé officiellement le projet « amélioration de la gouvernance foncière locale du Tchad », suivi d'un atelier technique dudit projet qui prendra fin le 06 mai prochain, à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Ce projet a pour objectif d'œuvrer pour que la terre et les ressources naturelles soient gouvernées équitablement avec des droits fonciers sûrs pour tous, surtout pour les groupes vulnérables, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la cohésion sociale, aux moyens de subsistance durables, à l'écosystème et au développement socio-économique au Tchad, et sera mise en œuvre dans la zone de Linia, pendant la période de janvier 2024 à janvier 2027.



Le projet a été bénéficié par Oxfam, en consortium avec FAO et Kadaster International, financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères à hauteur de 2,3 millions d'euros. Pour Koulsoul Sawadogo, représentante du coordinateur du consortium, ce projet est l'aboutissement d'un long processus de concertation entre les membres du consortium.



Elle a aussi ajouté que malgré les difficultés de mise en œuvre d'un tel projet, le consortium tiendra son engagement auprès du bailleur. Quant à Floris Van Eijk, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Tchad, il s'agit d'un projet très spécial qui permet de rapprocher les partenaires, et aussi de renforcer la gouvernance foncière au Tchad.



Le lancement a vu la présence de la représentante du coordinateur du consortium, du consultant pays, expert foncier à Kadaster International, du représentant du directeur pays Oxfam, du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Tchad, du représentant du représentant pays de la FAO et enfin du secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire.