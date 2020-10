Tchad : Obie G débarque avec "Picasso", un nouvel album qui sortira le 30 octobre

Après sa signature chez Homeland Empire en Novembre 2019, le rappeur Obie G sortira son nouvel album « Picasso » ce 30 Octobre 2020. Cet album est constitué de 10 titres, dont deux featuring (Vince Ribar et Sandra Topona).



Le concert de lancement aura lieu le 30 octobre même au Restaurant Pili Pili à 17h30 et voici les artistes invités : Sandra Topona, Waïti, Vince Ribar, VOG, Crazy Missy et un(e) invité(e) surprise.



Ses titres Ah Bon Hein et Eve sont inclus dans l’album. Redécouvrez son interview ci-bas.