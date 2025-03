TCHAD Tchad : Olivier Noudjalbaye Dedingar nommé point focal et représentant du CESCE aux Etats-Unis

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 18 Mars 2025



Ce membre influent de la diaspora tchadienne réunit plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans certains domaines de compétence ou d’expertise. Il est désormais chargé de nouer des relations avec les partenaires techniques et financiers, au profit du Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESCE) du Tchad.

Dans le sillage de la première session ordinaire de l’année 2025 du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad (CESCE), ouverte le 5 février dernier au Palais des Arts et de la Culture de N’Djamena, le président du CESCE, Ahmat Mbodou Mahamat, dans son discours de clôture, a insisté sur l’importance de promouvoir les champions nationaux comme moteurs de la transformation structurelle de l’économie tchadienne.



S’inspirant des succès d’autres nations africaines émergentes comme le Nigeria, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Rwanda et la Côte d’Ivoire, il a plaidé en faveur d’une politique nationale forte pour soutenir les entreprises locales, et encourager l’entrepreneuriat.



C’est fort de cette nouvelle donne que le président CESCE a signé le 12 mars 2025, une décision portant désignation de M. Olivier Noudjalbaye Dedingar, en qualité de point focal, pour la zone de l'Amérique du Nord (USA), avec résidence à New-York. Dans la mission à lui assignée, ce dernier est appelé à jouer le rôle de représentation du CESCE dans sa zone de juridiction. En effet, de manière plus précise, le point focal est chargé de nouer des relations avec les partenaires techniques et financiers, au profit du Conseil économique, social, culturel et environnemental.



Expert-consultant polyvalent et polyglotte, Olivier Noudjalbaye Dedingar est juriste, chercheur en paix, développement durable, genre et communication. Il est également journaliste indépendant, humanitaire, diplomate multilatéraliste de formation onusienne. Par ailleurs, le membre de la diaspora tchadienne réunit plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans divers domaines de compétence ou d’expertise.



Avec engagement et dynamisme, il a travaillé au cours de cette dernière décennie pour le compte du secteur privé, du gouvernement tchadien, des médias et des organisations de la société civile, tant au niveau local qu’à l’échelle internationale.



Médiation avec les principaux partenaires du Tchad

Et dans un environnement multiculturel, il saura assurément travailler avec efficacité pour le compte de son pays, le Tchad, avec pour objectif final de construire et de développer des relations solides avec des partenaires externes, et même des médias. Pour cela, il mettra en exergue, ses compétences pour une médiation avec les principaux partenaires du Tchad.



Il faut rappeler que le point focal, pour la zone de l'Amérique du Nord (USA) du CESCE a un projet de thèse de doctorat (PhD) en sciences politiques et droit international. Bien avant cela, il a obtenu à l’Université de Sherbrooke (Canada), un master en sciences de la communication, option relations internationales, résolution des conflits, contre-terrorisme et réseaux sociaux numériques.



Il est également titulaire d’un master professionnel en stratégie pour la paix et le développement durable, d’un master professionnel en communication publique et politique obtenu à l’ESSTIC (Université de Yaoundé II) et d’une maitrise en droit privé, option droit de l’entreprise et des affaires (Université de N’Djamena).



Sur le plan professionnel, entre autres, il participe régulièrement depuis 2018 aux Assemblées Générales des chefs d’Etat et de gouvernements des Nations Unies, ainsi qu’aux Assemblées annuelles et de printemps du FMI et de la Banque Mondiale à Washington DC. Par ailleurs, Olivier Noudjalbaye Dedingar est depuis juillet 2019, représentant permanent de la société civile auprès du Conseil Économique et Social (ECOSOC) des Nations Unies à New York.



De juillet 2018 à décembre 2021, il a été directeur de la communication, coopération et relations extérieures de l’ONG humanitaire et à but non lucratif Cornerstone Mount Group (CMG). Ceci après avoir été en 2013 stagiaire en communication publique et politique à l’Assemblée nationale du Tchad. Puis, d’octobre 2015 à octobre 2018, expert en communication au ministère de la Communication, journaliste stagiaire à l’Office Nationale de Radiodiffusion et Télévision du Tchad (ONRTV), et à l’Agence tchadienne de Presse et d’Edition (ATPE).



Le point focal CESCE a participé au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (HLPF), sous les auspices de l’ECOSOC, à ses différentes sessions d'apprentissage, de formation et de pratique en faveur des Objectifs du Développement Durable (ODD) organisées par l’UNITAR, pour le renforcement des capacités techniques, professionnelles et diplomatiques, ainsi que pour le plaidoyer des ONG de la société civile, et le réseautage international. Il en est de même de la participation aux sessions de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies.



Nul doute qu’avec une si riche expérience dans les domaines de la diplomatie, des relations publiques et des affaires, Olivier Noudjalbaye Dedingar saura être à la hauteur des attentes placées en lui par la prestigieuse institution qu’il va désormais représenter au pays de l’Oncle Sam.



Il faut rappeler que selon les nouvelles dispositions statutaires, le CESC a été renforcé dans sa mission de donner des avis sur des projets de lois, programmes et plans. L’organe consultatif étant ainsi devenu une institution, il constitue de ce fait une tribune où les différentes corporations s’exprimeront sur des questions économiques, sociales, culturelles et environnementales pour un développement harmonieux du Tchad.







