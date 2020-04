TCHAD Tchad : "On doit éduquer nos enfants à accepter l'autre", N2A Téguil

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Avril 2020









N2A Téguil déplore le silence des artistes. "Je pense que c'est l'occasion de parler à tous ceux-là qui nous réduisent aux mendiants, à tous ceux-là qui ne donnent pas beaucoup de considération envers ce métier. (...) C'est un manque de respect envers son art qui a causé aujourd'hui cette polémique", dit l'artiste.



S'agissant des propos de Mahamat Amine Brahim, il estime qu'ils sont à dissuader et à bannir. "Aujourd'hui, on est des jeunes tchadiens qui essaient de relever les défis, de dépasser les mauvaises images et promouvoir le vivre ensemble. Aujourd'hui, tout ce qui est important c'est d'être tchadien. On n'a pas besoin de voir également nos origines ethniques et autres. Tout ce que nous voulons c'est réfléchir au Tchad et vivre ensemble, c'est le plus important", explique N2A Téguil.



L'artiste tchadien salue le courage de Mahamat Amine Brahim qui a fait preuve de grandeur en reconnaissant ses erreurs et en demandant pardon, sans pour autant empêcher la justice de faire son travail car "on est dans une société humaine (...) les débordements existent toujours".



"Il faut toujours qu'on ait ce cœur pour pardonner, et essayer d'effacer, d'éradiquer complètement ce genre d'esprits qui ont essayé de freiner le vivre-ensemble, freiner le développement d'un pays", souligne N2A Téguil.



"Beaucoup de frustrations qui suscitent ce genre de comportement"



Selon N2A Téguil, "il y a beaucoup de frustrations qui suscitent ce genre de comportement. Même l'injustice sociale. Aujourd'hui, on préfère faire la promotion de la médiocrité au détriment de ceux qui méritent."



"Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher l'ethnie d'une personne pour pouvoir avoir son service dans l'administration ou dans le développement d'un pays. Être tchadien c'est largement suffisant", ajoute-t-il.



"Je suis cet artiste qui aujourd'hui les gens ont du mal à connaitre l'ethnie. Je casse la barrière du régionalisme. Être tchadien c'est amplement suffisant (...) Le fait de chercher à savoir de quelle ethnie on est, c'est des choses qu'on a déjà dépasser. Ce qui nous unit, c'est le Tchad.



N2A Téguil assure que pour un vivre-ensemble sincère, il faut placer le Tchad au centre des réflexions. Il ajoute que les responsabilités sont partagées, avec des méfiances de part et d'autre, "alors que chacun a besoin de l'autre pour grandir et relever les défis." L'artiste N2A Téguil Le Blamsia réagit à l' incident entre l'ex-chargé de communication du Programme national de la Lutte contre le paludisme (PNLP) et l'artiste Djafat.N2A Téguil déplore le silence des artistes. "Je pense que c'est l'occasion de parler à tous ceux-là qui nous réduisent aux mendiants, à tous ceux-là qui ne donnent pas beaucoup de considération envers ce métier. (...) C'est un manque de respect envers son art qui a causé aujourd'hui cette polémique", dit l'artiste.S'agissant des propos de Mahamat Amine Brahim, il estime qu'ils sont à dissuader et à bannir. "Aujourd'hui, on est des jeunes tchadiens qui essaient de relever les défis, de dépasser les mauvaises images et promouvoir le vivre ensemble. Aujourd'hui, tout ce qui est important c'est d'être tchadien. On n'a pas besoin de voir également nos origines ethniques et autres. Tout ce que nous voulons c'est réfléchir au Tchad et vivre ensemble, c'est le plus important", explique N2A Téguil.L'artiste tchadien salue le courage de Mahamat Amine Brahim qui a fait preuve de grandeur en reconnaissant ses erreurs et en demandant pardon, sans pour autant empêcher la justice de faire son travail car "on est dans une société humaine (...) les débordements existent toujours"."Il faut toujours qu'on ait ce cœur pour pardonner, et essayer d'effacer, d'éradiquer complètement ce genre d'esprits qui ont essayé de freiner le vivre-ensemble, freiner le développement d'un pays", souligne N2A Téguil.Selon N2A Téguil, "il y a beaucoup de frustrations qui suscitent ce genre de comportement. Même l'injustice sociale. Aujourd'hui, on préfère faire la promotion de la médiocrité au détriment de ceux qui méritent.""Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher l'ethnie d'une personne pour pouvoir avoir son service dans l'administration ou dans le développement d'un pays. Être tchadien c'est largement suffisant", ajoute-t-il."Je suis cet artiste qui aujourd'hui les gens ont du mal à connaitre l'ethnie. Je casse la barrière du régionalisme. Être tchadien c'est amplement suffisant (...) Le fait de chercher à savoir de quelle ethnie on est, c'est des choses qu'on a déjà dépasser. Ce qui nous unit, c'est le Tchad.N2A Téguil assure que pour un vivre-ensemble sincère, il faut placer le Tchad au centre des réflexions. Il ajoute que les responsabilités sont partagées, avec des méfiances de part et d'autre, "alors que chacun a besoin de l'autre pour grandir et relever les défis."





Dans la même rubrique : < > Tchad : le transport mixte de personnes et marchandises est "strictement interdit" Tchad : le ministère de l'Eau prend des dispositions impératives après l'effondrement d'un château Tchad : des achats "sur les marchés à l'extérieur" pour renforcer les stocks de l'ONASA Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)