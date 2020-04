Tchad : graves insultes proférées dans un audio, l'intéressé s'excuse

Le chargé de communication du Programme national de la Lutte contre le paludisme (PNLP), Mahamat Amine Brahim, a fait un point de presse ce mardi 21 avril 2020 à la Maison des Médias de N'Djamena.



Il a présenté des excuses suite à des graves injures proférées à l'endroit de l'artiste humoriste Alias Djafat et ses amis, suscitant une indignation et un tollé sur les réseaux sociaux.



Les faits se sont déroulés au début du mois d'avril lorsque Mahamat Amine Brahim a lancé de graves insultes dans une conversation téléphonique : "Les Sara sont des Kirdis et des esclaves (...)."



En date du 15 avril dernier, le chargé de la communication du PNLP, Mahamat Amine Brahim, a adressé une lettre d'excuse à l'endroit de l'artiste et humoriste tchadien Alias Djafat et à ses amis pour ses propos irresponsables.



"Nous avons eu des discussions avec l'artiste Alias Djafat. Pendant cette discussion, il ya eu des mots qui sont sortis de ma part et qui sont anormaux pour une personnalité intellectuelle comme moi", a-t-il dit.



"Je demande du cœur mes sincères excuses à l'endroit de l'artiste Alias Djafat et ses amis pour avoir infligé cette blessure portant sur mes propos", a ajouté Mahamat Amine Brahim.