Tchad : "On va moderniser l'administration", le président de l'UNABA vise l'excellence et la transparence

Un conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) a été organisé ce samedi matin à l'université Adam Barka d'Abéché (UNABA). Il a réuni les différents organes départementaux de l'université, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, et les différents délégués de l'Université Adam Barka.



A l'ordre du jour, les participants ont examiné l'état d'avancement des activités académiques ainsi que d'autres questions relatives à la vie et aux intérêts de l'UNABA, en prélude du conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire 2020.



Dans ses propos, le Professeur Mahamat Seid Ali, président de l'UNABA, a félicité et remercié les plus hautes autorités qui ont donné confiance en la nouvelle équipe pour la destinée de cette institution.



"Comme vous le savez, le CEVU c'est un organe de décision. Tout ce qui sera discuté ici fera l'objet d'une décision qui sera prise par la Présidence de l'UNABA. C'est pourquoi, je vous demanderai d'être à l'écoute de tout ce que les autres vont essayer de dire, afin de prendre des décisions qui s'imposent pour la bonne marche et le bon fonctionnement de notre Université", a déclaré le Professeur Mahamat Seid Ali.



L'UNABA est l'une des universités qui donne un exemple au niveau du Tchad car les examens, les contrôles et l'année académique finissent globalement à temps. "Cette année, nous ne diront pas que nous sommes les derniers, malgré la période de turbulence qui a secoué cette université pendant deux semaines. C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir", a expliqué le président de l'UNABA.



Il a annoncé que tous les dossiers en instance qui sont au niveau du contrôle financier sont déjà visés par le contrôleur financier, concernant les primes de vacation et autres. Selon lui, "ceci ne tardera pas à tomber, selon l'agence comptable. C'est une bonne nouvelle. Nous ferons de notre mieux tous ensemble. On va moderniser l'administration et ça sera une gouvernance universitaire gérée avec l'assurance qualité, l'excellence et la transparence."



Le Professeur Mahamat Seid Ali a souhaité par avance ses meilleurs voeux aux participants pour l'année 2020 et pour le Tchad qui traverse une situation conjoncturelle économique difficile, en espérant que ce ne soit qu'un mauvais souvenir.