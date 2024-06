Tchad – Opération de sécurité réussie dans la province du Guéra : Arrestation de six suspects et saisie d'armes

Conduite sous la houlette du Colonel Issakha Malo Youssouf, commandant de la Légion numéro 5, cette opération ciblée a permis de neutraliser six individus suspectés d'activités criminelles et de récupérer un nombre important d'armes légères de divers calibres, ainsi que quatre motocycles, dont un tricycle communément appelé "rakcha".



Saluant le succès de cette mission, le gouverneur de la province, Monsieur Mahamat Togou Tchohimi, a souligné l'engagement indéfectible des FDS dans la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il a réitéré la détermination des autorités à traduire les suspects devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi.



Dans le même élan, le Procureur de la République près le Tribunal des Grandes Instances de Mongo, Monsieur Brahim Ali Kola, a rassuré la population quant au traitement judiciaire équitable qui sera réservé aux accusés. Il a affirmé que la justice suivra son cours et que les peines prononcées seront exécutées dans les centres pénitentiaires désignés.



Cette opération d'envergure illustre la détermination des autorités locales à combattre fermement la criminalité et à garantir un environnement sûr et stable pour les citoyens de la province du Guéra. Elle met également en lumière l'importance de la collaboration étroite entre les FDS et la population civile dans la lutte contre l'insécurité et le maintien de l'ordre public.



En conclusion, cette opération de sécurité réussie constitue une étape importante dans les efforts déployés par les autorités tchadiennes pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la province du Guéra. Elle démontre l'engagement ferme du gouvernement à lutter contre la criminalité et à protéger les citoyens.