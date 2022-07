Tchad : Orabank promet la transparence dans l'affaire de la SHT

Le gouvernement affirme que pas moins de 14 milliards de Fcfa ont été détournés des comptes de la SHT. Face à cette situation inédite, toutes les instances de la banque et du Groupe sont mobilisées : le Conseil d’administration de la banque met tout en œuvre pour que les faits soient établis, une équipe d’auditeurs de la Holding est présente sur place et la filiale collabore avec les autorités tchadiennes et le régulateur pour la manifestation de la vérité.



Orabank Tchad s’engage à tirer toutes les conséquences de droit sur cette affaire. "Nous rassurons toutes les parties prenantes que notre Groupe veille à respecter les meilleurs standards internationaux dans la gestion, notamment en matière de gouvernance. Nous nous engageons activement pour les pays dans lesquels nous sommes présents. L’éthique, la responsabilité et la transparence sont au cœur de notre responsabilité d’entreprise", indique la banque.