Tchad - Ouaddaï : Les autorités encouragent l'insertion professionnelle des jeunes femmes à travers la pâtisserie

La délégation est composée du Général Amine Adam Abdelrazikh, membre de la Commission de gestion des conflits de la province du Ouaddaï ; le chef de la sécurité territoriale, le Colonel Abdallah Azibert ; le conseiller national Dr Mahamat Saleh Abdelsoukhi ; le coordinateur du bureau de soutien Avenir solidaire, M. Mahamat Imran ; le président de l'association Doumténé, M. Abdallah Chabouk et le représentant des opérateurs économiques, M. Souleyman Tidjani.



Les membres de cette délégation conduite par le délégué ont tenu à féliciter l'association Tabartik et le centre Vanilya pour cette belle initiative qui vise à insérer les jeunes femmes dans le monde de l'emploi et à réduire drastiquement le taux de chômage. Ils ont eu à exprimer leur réjouissance et leur satisfaction quant aux avancées significatives et remarquables de la formation. Le président de l'association Tabartik pour le développement, Issakha Adam Issakha a pour sa part présenté ses civilités aux personnalités et a précisé que cette visite est d'une importance capitale et qu'elle laissera une empreinte indélébile, car selon lui, cette visite montre la volonté des autorités de la place à promouvoir l'entrepreunariat féminin.





Il a aussi signalé qu'une deuxième vague de formation sera programmée dans les jours à venir avec l'appui des autorités et des partenaires. La visite a été matérialisée par un arrêt momentané qui a consisté en la présentation des outils et matériels de fabrication des gâteaux et des confiseries d'une part et, d'autre part, les produits confectionnés et emballés par les apprenantes ont été mis à la disposition des visiteurs par le directeur du Centre Vanilya, M. Bachir Alkhali.Notons que le chef de la Sécurité territoriale, le Colonel Abdallah Azibert a contribué avec une importante enveloppe qui servira au lancement de la prochaine vague de formation.