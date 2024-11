Tchad - Ouaddaï : Une formation pour améliorer la gestion des cantines scolaires et lutter contre la malnutrition

Dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation et de lutter contre la malnutrition, un atelier de formation sur la gestion des cantines scolaires a été organisé à Abougoudam, dans la province du Ouaddaï. Cette initiative, menée conjointement par le service de l'alimentation et de la nutrition scolaire de la délégation de l'éducation nationale et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), a rassemblé les directeurs d'école et les responsables des Associations des Parents d'Élèves (APE) de la région.







Le chef de service de l'alimentation et de la nutrition scolaire, Issa Dria, a souligné l'importance de cette formation dans un contexte où l'insécurité alimentaire menace l'accès à l'éducation. "Les cantines scolaires jouent un rôle crucial en attirant et en retenant les élèves à l'école, surtout dans les zones les plus vulnérables", a-t-il déclaré.







Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a salué le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le PAM. Il a rappelé que le gouvernement tchadien avait fait de l'éducation une priorité et que les programmes d'alimentation scolaire s'inscrivaient pleinement dans cette dynamique.





"Ces programmes ne visent pas seulement à nourrir les enfants, mais aussi à améliorer leur santé et leurs performances scolaires. Ils contribuent également à soutenir l'économie locale en favorisant l'achat de produits alimentaires auprès des producteurs locaux", a-t-il souligné.











Cette formation marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale d'alimentation scolaire au Tchad. En renforçant les capacités des acteurs locaux, elle contribuera à améliorer la qualité des services offerts aux élèves et à renforcer le système éducatif dans son ensemble.