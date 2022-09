Tchad : Oulad-Magui "High Tech" forme gratuitement des jeunes en informatique et bureautique

Le club Oulad-Magui High Tech a organisé une cérémonie de remise des attestations de fin de formation gratuite en informatique et bureautique, ce 26 octobre au Centre Almouna.



Ce sont au total 100 jeunes qui ont pris part à cette formation.



Le club Oulad-Magui est un programme de formation et d'insertion professionnelle en informatique, entrepreneuriat et leadership pour les jeunes désireux d'acquérir une expertise informatique. L’objectif est d'outiller les jeunes en informatique et rendre cet outil accessible à tous.



Le promoteur Hassan Oumar a affirmé que les apprenants ont relevé les défis au cours de cette formation. Il a exhorté les récipiendaires à mettre en exergue les connaissances acquises au cours de leur formation. "C'est en mettant l'accent sur la pratique que vous pourrez découvrir et approfondir vos connaissances en informatique car l'informatique n'est plus la théorie", ajoute-t-il.



Les 15 meilleurs bénéficieront d'une formation gratuite en informatique le mois prochain, promet Hassan Oumar.