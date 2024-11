Tchad : Outomadji Ramadji Ngarianouba, un jeune leader inspire avec le Centre 'Compétences' à Sarh

Avec une ambition débordante et un esprit entrepreneurial, il a fondé un centre de conseil et de formation, COMPÉTENCES, qui se positionne comme un acteur clé dans l’éducation et le développement des jeunes de Sarh et de Koumra.



Lors de la présentation de son centre, organisée le 1er novembre 2024 à Sarh, Outomadji Ramadji Ngarianouba a souligné que le Forum National sur l’Emploi a été un tremplin pour lui. Sa capacité à articuler ses idées et à proposer des solutions innovantes aux défis de l’emploi lui a valu cette reconnaissance. De retour à Koumra, il a décidé de mettre en pratique ses connaissances et de contribuer à l’amélioration des compétences des jeunes et de la population de Sarh.



« Mon centre COMPÉTENCES propose un large éventail de formations, allant de l’anglais à l’informatique, en passant par la conduite automobile, la formation sur les marchés financiers et le développement personnel. Ces programmes visent à équiper les jeunes avec les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché du travail », a précisé Outomadji Ramadji Ngarianouba.



Le parrain de ce jeune entrepreneur, Beralngar Guy, a noté que le projet COMPÉTENCES d’Outomadji Ramadji Ngarianouba est un exemple inspirant de ce que la jeunesse peut accomplir lorsqu’elle est soutenue et équipée. « Ce centre va contribuer non seulement à l’épanouissement des jeunes de Sarh, mais aussi à la construction d’un avenir meilleur pour la population de cette ville. Ce modèle pourrait bien être une réponse aux défis de l’emploi auxquels font face de nombreux jeunes au Tchad et au-delà », a conclu Beralngar Guy.