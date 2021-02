Tchad : Ouverture d’un atelier sur la gestion axée sur les résultats dans le Hadjer-Lamis

L'objectif recherché de cet atelier organisé par le ministère de l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale et le Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF), selon la cheffe de mission, la directrice de la Planification provinciale, Naïbé Kaïkoa Temoua, est de renforcer les capacités des partenaires opérationnels sur le terrain. Il s’agit de leur permettre de mettre en œuvre, les principes et les pratiques de la gestion axée sur les résultats, dans le travail quotidien et dans l'appui aux processus d'élaboration du plan développement provincial.



Pour Mme Naïbé Kaïko Temoua, cet atelier de formation des acteurs clés en gestion axée sur les résultats et droits humains, va renforcer également les capacités des participants en programmation basée sur les droits humains, en gestion axée sur les résultats et en animation des focus, l'approche genre et l'analyse des risques etc.



A l’ouverture officielle de l'atelier, la gouverneure de la province, Mme Amina Kodjyana a souligné que le Tchad a opté pour la décentralisation depuis l'adoption de la Constitution du 31 mars 1996. Pour elle, le plan de développement provincial est un instrument opérationnel de négociation et de recherche de financement. C'est aussi un cadre essentiel de référence de la politique économique, sociale et culturelle de la province de Hadjer-Lamis.



A cet effet, elle a appelé les participants qui sont des membres du comité départemental et provincial d'action, à plus de ponctualité et d'assiduité aux travaux, afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer au processus d'élaboration d’un plan de développement provincial. Ont pris part à cette formation, les membres du comité départemental d'action (CDA) venus de différents départements de la province et le comité provincial d'action. (CPA).