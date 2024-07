Tchad : Ouverture de l'atelier national de revue à mi-parcours du PIDACC-BN

Le PIDACC-BN est un programme multinational financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Union Européenne, la KfW et d'autres partenaires. Il vise à promouvoir un développement durable et résilient au changement climatique dans les neuf pays du bassin du Niger : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria et Tchad.



Selon M. N'Kodia Claude, Responsable pays de la BAD au Tchad, le PIDACC-BN a déjà enregistré des résultats encourageants à mi-parcours de sa mise en œuvre. Parmi les réalisations notables, on peut citer la restauration de plus de 200 000 hectares de terres dégradées, la construction de plus de 100 ouvrages hydrauliques et le renforcement des capacités de plus de 10 000 producteurs agricoles.



Malgré ces progrès, des défis persistent, notamment la mobilisation des ressources financières, l'accès à l'eau pour les populations et l'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Les participants à l'atelier de revue à mi-parcours devront identifier des solutions concrètes pour relever ces défis et définir les orientations stratégiques pour la seconde phase du programme.



Le PIDACC-BN est un programme crucial pour la préservation des ressources naturelles, l'amélioration des conditions de vie des populations et la construction d'un avenir durable dans le bassin du Niger. L'atelier de revue à mi-parcours permettra de faire le point sur les acquis et de définir les actions nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux du programme.