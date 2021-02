Tchad : Ouverture de la session budgétaire de la mairie d’Abéché

En présence des autorités administratives de la province et des invités, la secrétaire générale du département de Ouara, Mme Meram Dicker Baué, a présidé ce matin, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Abéché, l'ouverture de la session budgétaire de 2021. Il faut dire que le budget de cette année 2021 s'élève à 802 839 311 Fcfa contre 802 773 372 Fcfa, soit une légère en hausse de 65 939 Fcfa (0,008%par rapport aux prévisions de 2020).



Dans son mot introductif, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a relevé que le budget a été réalisé dans un contexte économique très difficile, marqué par la pandémie du Covid-19 et du Chikugounya qui ont également impacté négativement la réalisation du budget. En lançant les travaux, la secrétaire générale du département de Ouara a indiqué que depuis 2012, sous la clairvoyance du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, le pays s'est engagé sur la voie de la décentralisation et de l'autonomie.



S'adressant aux élus locaux, la secrétaire générale du département de Ouara a dit que « si l'exécutif présente aujourd'hui ce projet de budget élaboré en partie double, et retraçant les recettes et dépenses prévues pour l'année 2021 et le soumet à l’approbation en vue de de l'examiner à la loupe comme à l'accoutumée, il faut le discuter d'une manière objective en tenant compte des réalités du moment et des principes budgétaires ». Cependant, il est du devoir des élus locaux de déterminer le déficit et l'excédent, de le valider après étude en y apportant éventuellement des corrections et amendements pour le rendre effectif et réalisable. Elle a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette session budgétaire de 2021.