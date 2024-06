Tchad - Ouverture du Maradjane des Maddahines à Melfi: Un rassemblement pour célébrer l'amour du Prophète

Dans son discours d'ouverture, le président de l'association, Cheikh Chérif Mizab Adamm chérif, a d'abord tenu à remercier la population de Melfi pour leur chaleureux accueil. Il a ensuite réaffirmé l'engagement de l'association à œuvrer pour l'unité et le rassemblement des musulmans autour des valeurs d'amour et de respect du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).



Le sous-préfet de Melfi, représentant le préfet, a quant à lui salué l'initiative de l'association et a exprimé sa satisfaction de voir Melfi accueillir un tel événement d'envergure. Il a réitéré le soutien des autorités locales à l'association et à l'ensemble des Maddahines présents.



Le Maradjane des Maddahines est une occasion pour les fidèles de se rassembler, de partager leur foi et de célébrer leur amour pour le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).



Le Maradjane des Maddahines est un moment important de communion et de spiritualité pour les musulmans du Tchad. Cet événement permet de renforcer les liens entre les fidèles et de perpétuer les valeurs d'amour, de paix et de tolérance prônées par le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).



En résumé, l'ouverture du Maradjane des Maddahines à Melfi a été un franc succès. Cet événement a permis de rassembler les fidèles musulmans autour d'un message d'unité et de célébrer l'amour du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). Les festivités prévues tout au long de la semaine devraient permettre aux participants de vivre un moment de communion et de spiritualité intense.