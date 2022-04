Tchad : Oxfam Tchad organise un atelier sur la gouvernance foncière à Sarh

Un atelier de présentation du projet « Gouvernance Foncière inclusive et juste au Tchad » a organisé ce 06 avril 2022 à Sarh, par Oxfam au Tchad.



L'objectif de cet atelier, est d'informer les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, de quelques membres de la société civile, ainsi que les médias, afin d'animer le débat sur les enjeux fonciers dans la province.



Selon le chef de mission, cet atelier va aussi permettre d'identifier et de créer des alliances et des synergies potentielles avec les intervenants, sur le foncier dans les provinces du Moyen Chari. Pour lui, il y a un sérieux conflit en ce qui concerne le foncier au Tchad.



Pour résoudre ce problème, il a ajouté qu'il faudrait sécuriser et mettre en valeur ces terres au profit des bénéficiaires, et renforcer les capacités de plaidoyer des organisations des jeunes, des femmes, et des leaders de la société civile. Les participants n'ont pas perdu de vue la mauvaise gestion et le manque de sensibilisation de l'État tchadien, concernant le problème foncier dans les quatre coins du pays.



Ils ont précisé que si la question foncière est mal réglée, cela risquerait de créer un véritable un danger sans que l'État ne s’en rende compte. Il faut noter aussi que ce projet intervient dans 10 province du Tchad.