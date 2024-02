Tchad : Oxfam fait un don de bœufs d'attelage aux coopératives agricoles féminines du Mandoul

Dans le souci de permettre aux femmes d'être autonomes, à travers les activités agricoles, suivant le programme accès des femmes à la terre, l'ONG Oxfam a octroyé des semences à plusieurs coopératives.



Ce qui a permis d'avoir une très bonne récolte à ces dernières. Après quelques doléances des femmes, pour l'amélioration des conditions de travail, elles ont manqué de bœufs d'attelage et des matériels tels que les charrettes et les charrues.



Oxfam a alors décidé d'octroyer aux coopératives telles que : Cofemak, Aprofika, Dianmadjibé de Bessada et Radjiyanouba de Matekaga, des bœufs d'attelage estimés à une valeur de plus de 13 millions de FCFA.



Labeye Koulamadjibeye, présidente de la Cofemak et coordinatrice des différentes coopératives agricoles, par ailleurs présidente du collège des femmes de la CNCPRT (Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad), a fait la genèse du partenariat entre son organisation et Oxfam qui date de 2016, et qui est bénéfique aux femmes. Aussi, elle conseille les bénéficiaires à la bonne utilisation de ces bœufs d'attelage.



Quant à Guideïallah Odette, représentant des bénéficiaires a salué l'initiative d'Oxfam, tout en adressant des reconnaissances au donateur. Pour elle, ces bœufs d'attelage sont un ouf de soulagement pour les femmes, en vue de faire leurs travaux champêtres, avant de plaider une fois de plus pour les charrues et charrettes.