Tchad : Oxfam organise une visite d'échange entre les OCS du Mayo Kebbi-Ouest

Dans le cadre du projet féministe en action, financé par l'Agence française de développement (AFD), à travers Oxfam, 15 organisations de la société civile issues de 09 provinces du Tchad prennent part à une visite d'échange, du 13 au 15 mars 2024 à Pala, dans le chef-lieu de la province du Mayo Kebbi-Ouest.



Cette visite d'échange s'articule sur des causeries et débats, des partages d'expériences, des visites de terrain et des apprentissages.



De l'avis de la cheffe de projet féministe de Oxfam, Damienne Beksoubo, le choix de la province du Mayo Kebbi-Ouest s'inscrit dans le cadre de ses diversités culturelles, naturelles mais aussi et surtout, il est porteur d'énergie et potentiel de changement remarquable.



A travers cette visite d'échange, les OSC pourront devenir progressivement une force de changement, en faveur de l'égalité des droits, de sexes et promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, des communautés marginalisées à l'échelle mondiale.



Pour le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi-Ouest, Ngana Djekila, à l'ouverture des travaux de cette visite d'échange, cette province est plus qu'un simple lieu de rencontre, c'est le symbole de l'engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'accès aux droits et de la promotion de développement social.



Il demande aux participants de saisir ces opportunités qui sont uniques pour le développement de leurs organisations. Ngana Djekila les exhorte de relever les défis de manière collective. Le projet féministe en action est destiné à soutenir financièrement les organisations de la société civile féministe agissant dans les pays en développement pour une durée de 04 ans.



Les 09 provinces qui participent à cette visite d'échange, qui se tient dans les locaux de l'ONG AFAP de Pala, sont notamment : Lac, Hadjer Lhamis, Ouaddai, N'Djamena, Chari Baguirmi, les deux Logone, Mandoul et Mayo Kebbi-Ouest.