Tchad : PARTAC et FAO, collaboration pour une meilleure gouvernance de la transhumance au Moyen-Chari

Dans le cadre du projet d’Appui à la Régulation de la Transhumance Transfrontalière en Afrique Centrale (PARTAC), une mission de la FAO, en collaboration avec les autorités locales, a tenu le 30 novembre 2024 à Sarh, une réunion intersectorielle. Cette rencontre visait à renforcer la gouvernance de la transhumance dans les zones transfrontalières par une meilleure coordination entre les parties prenantes et la formation des agents de terrain pour une collecte de données efficace.



Madjibé Dangar, coordonnateur du projet PARTAC, a souligné l’importance cruciale de ce projet pour améliorer la coopération entre les acteurs, promouvoir une meilleure gestion des ressources et garantir la paix durable dans les communautés.



Le Préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a exprimé son appréciation pour l’initiative, reconnaissant que, bien que vitales, les activités de transhumance posent des défis significatifs aux autorités locales en raison des tensions relatives à la gestion des ressources naturelles et des conflits intercommunautaires.



La réunion a également mis en lumière l’importance d’intégrer les pratiques de gestion durable dans les politiques publiques et d’encourager un environnement de collaboration. Une attention particulière a été accordée à la formation des participants à l’utilisation de KoboCollect, une application de collecte de données sur les mouvements transfrontaliers du bétail.