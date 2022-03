Tchad : PCMT à Sarh, la population exprime ses attentes

Le président du Conseil militaire de transition (PCMT), Mahamat Idriss Deby, est arrivé à Sarh, chef-lieu de la province du moyen-chari ce 14 mars. La population locale (étudiants, commerçants, enseignants, militants et militantes des différents partis politiques implantés à Sarh) s’est massée aux abords des rues pour accueillir le général Mahamat Idriss Deby.



Interrogés sur ce qu'ils attendent du PCMT, certaines personnes souhaitent que la lumière soit faite sur le conflit intercommunautaire, survenue à Sandana et que les coupables soient traduit en justice. Ils souhaitent aussi que la sécurité, la stabilité et la paix règne entre les fils et filles de la province du Moyen-chari.



Une forte mobilisation a été constatée à l'aéroport, supervisée par le chef traditionnel de Sarh urbain Mahamat Moussa Bezo.



À sa descente d’avion, le PCMT a symboliquement lâché deux colombes. Il a été accueilli par le gouverneur de la province et plusieurs officiels.