TCHAD Tchad : PILC renforce la surveillance contre les violences faites aux femmes

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 29 Septembre 2021



Le comité de surveillance de Public interest law center (PILC) du 8ème arrondissement et l’association « Action type contre le mariage précoce » (ATCMPE), échangent avec les femmes et filles du quartier N'djari Kawas, au sujet des violences sur la gent féminine.



Le comité de surveillance de PILC du 8ème arrondissement et l’ATCMPE, ont organisé le 28 septembre 2021, une rencontre d’échange éducatif avec les femmes et filles du quartier N’djari Kawas, sous le thème : « sensibiliser les parents et les leaders communautaires sur la nécessité de protéger les femmes et les filles ces violences ». Cette rencontre a vu la présence du représentant du maire de la commune du 8ème arrondissement ainsi que plusieurs autres personnalités.



Public interest law center (centre juridique d’intérêt public), dans sa quête de justice pour les femmes et les filles victimes de toutes sortes de violences, a mis en œuvre depuis janvier 2021, le projet intitulé « violences faites aux femmes et aux filles au Tchad : prévention et prise en charge ». Ouvrant le débat, la présidente de l'ATCMPE, Mme Mongo Koh M'bogo se félicite de la présence massive des femmes et filles, tout en affirmant qu’il est important d’être ensemble et de partager des connaissances, pour le devenir des filles.



Car la violence basée sur le genre est un grand fléau qui mine la société de nos jours. Elle exhorte le comité de surveillance de PILC du 8ème arrondissement, de porter un intérêt particulier aux multiples difficultés que rencontrent les femmes et les filles de ladite commune. Pour le président du comité de surveillance de PILC du 8ème arrondissement, Mahamat Hissein Guilmé, cette rencontre d’échange avec les femmes et filles du quartier N’djari Kawas, témoin à suffisance la détermination, l’engagement et la ténacité de son association pour une sensibilisation accrue et massive de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il soutient que le PILC a mis en œuvre depuis 2020 son projet « violences faites aux femmes et aux filles au Tchad : prévention et prise en charge », pour assurer le devenir de ces dernières.



L’objectif dudit projet étant de contribuer à l’éradication des violences afin de favoriser le respect des droits de la femme et sa participation effective au processus du développement. Mahamat Hissein Guilmé explique que le but recherché, est que les survivantes des violences dans les zones d’intervention de PILC que sont N’djamena, Massakory, Koundoul, Guelendeng,Kélo, Bongor, Pala, Laï, Moundou, Doba, Bebidja, Koumra et Sarh, expérimentent une amélioration de leur sécurité, leur considération, leur perception et leur rôle dans la société et apportent leur contribution comme des actrices pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce projet va toucher 2850 survivantes dont 150 femmes travailleuses domestiques, 2000 femmes et filles en général, 200 filles en milieu carcéral, 500 femmes et filles victimes d’exploitation. Le comité de surveillance de PILC du 8ème envisage organiser une série de campagnes de sensibilisation de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, du 22 septembre au 10 octobre 2021, dans la commune du 8ème afin de lutter efficacement contre ces violences.



Pour sa part, Amine Ali Hassaballah, représentant du maire de la commune du 8ème arrondissement, a remercié chaleureusement les responsables du comité de surveillance de PILC et les membres de l’association ATCMPE, d’avoir organisé cette rencontre d’échanges en faveur des femmes et filles. Pour lui, le thème choisi constitue une préoccupation majeure dans la vie desdites associations et cette lutte fait partie de la politique du gouvernement. Il rappelle que le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la Femme et de la Petite enfance, travaille d’arrache-pied afin de mettre fin à cette pratique, et de traduire les auteurs devant les juridictions. Les participantes ont ainsi exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette rencontre et soutiennent de mettre en pratique les conseils prodigués par les panélistes.







Dans la même rubrique : < > Tchad : Caritas remet un important don de vivres aux sinistrés de la Tandjilé Tchad : des projets ambitieux de SOS Sahel International pour le développement durable Tchad : le secrétaire exécutif du G5 Sahel a rencontré le ministre de l'Économie Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)