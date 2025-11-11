Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad-PND : les responsables de BSIC et UBA Tchad reçus par le chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Novembre 2025



Tchad-PND : les responsables de BSIC et UBA Tchad reçus par le chef de l’Etat
Après les investisseurs indiens, le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu deux responsables des banques implantées au Tchad.

Il s’agit du président-directeur général du groupe UBA, Oliver Awuba et le groupe de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) conduit par Ahmat Oumar. L’apport de ces deux structures bancaires au financement du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 » était au centre des échanges.

Le secteur bancaire est bien représenté à cette table ronde pour le financement du Plan National de Développement et bénéficie d’une attention toute particulière du chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Ce mardi 11 novembre, une délégation de hauts cadres conduite par Oliver Awuba, président-directeur général du groupe United Bank for Africa (UBA) est reçue en audience.

Implantée au Tchad depuis plusieurs années, le responsable d’UBA est venu une fois de plus, témoigner son soutien à la politique du chef de l’Etat qui voudrait faire du Tchad un hub en matière d’investissement. Le président de la République a tenu à saluer le travail remarquable qu’UBA fournit en matière bancaire et surtout son appui à ce présent Plan National de Développement.

Après l’audience accordée au PDG d’UBA, c’est au tour du groupe de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce. (BSIC) de faire son entrée. M. Ahmat Oumar qui est accompagné de hauts cadres de sa banque est venu lui, également réaffirmer son soutien à l’État Tchadien, pour le financement de son PND, mais aussi, rendre compte des activités de la BSIC.

Le chef de l’État a témoigné à ses interlocuteurs sa satisfaction pour le soutien sans faille de cette banque avant de prodiguer, en tant que président en exercice de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), des sages conseils et orientations pour l’essor de la BSIC. Très satisfait de l’entrevue, Ahmat Oumar promet traduire dans les faits les orientations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative 10/11/2025

Populaires

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

10/11/2025

Accréditation internationale : La CNDH prend acte de son statut B et s’engage à travailler pour obtenir le statut A

10/11/2025

Tchad : le Délégué Général du Gouvernement auprès du Kanem appelle à plus d’efficacité et de rigueur administrative

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter