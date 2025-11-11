Tchad-PND : les responsables de BSIC et UBA Tchad reçus par le chef de l’Etat

Après les investisseurs indiens, le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu deux responsables des banques implantées au Tchad.



Il s’agit du président-directeur général du groupe UBA, Oliver Awuba et le groupe de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) conduit par Ahmat Oumar. L’apport de ces deux structures bancaires au financement du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 » était au centre des échanges.



Le secteur bancaire est bien représenté à cette table ronde pour le financement du Plan National de Développement et bénéficie d’une attention toute particulière du chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Ce mardi 11 novembre, une délégation de hauts cadres conduite par Oliver Awuba, président-directeur général du groupe United Bank for Africa (UBA) est reçue en audience.



Implantée au Tchad depuis plusieurs années, le responsable d’UBA est venu une fois de plus, témoigner son soutien à la politique du chef de l’Etat qui voudrait faire du Tchad un hub en matière d’investissement. Le président de la République a tenu à saluer le travail remarquable qu’UBA fournit en matière bancaire et surtout son appui à ce présent Plan National de Développement.



Après l’audience accordée au PDG d’UBA, c’est au tour du groupe de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce. (BSIC) de faire son entrée. M. Ahmat Oumar qui est accompagné de hauts cadres de sa banque est venu lui, également réaffirmer son soutien à l’État Tchadien, pour le financement de son PND, mais aussi, rendre compte des activités de la BSIC.



Le chef de l’État a témoigné à ses interlocuteurs sa satisfaction pour le soutien sans faille de cette banque avant de prodiguer, en tant que président en exercice de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), des sages conseils et orientations pour l’essor de la BSIC. Très satisfait de l’entrevue, Ahmat Oumar promet traduire dans les faits les orientations.