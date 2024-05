Tchad : Pahimi Padacké félicite Mahamat Idriss Deby pour sa victoire à la présidentielle

Après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 par l'Agence de Gestion des Élections (ANGE), le candidat du parti RNDT Le Réveil, Pahimi Padacké Albert, a appelé Mahamat Idriss Deby pour le féliciter. Ce dernier a remporté la présidentielle avec 61,03 % des voix.



Dans sa déclaration, Pahimi Padacké Albert a réagi : « Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 6 mai 2024, par l’Agence de Gestion des Élections (ANGE), j’ai appelé l’heureux élu, le président Mahamat Idriss Deby Itno, pour le féliciter de sa victoire. Je lui ai souhaité plein succès dans l’exercice de son mandat et dans un élan d’inclusion de toutes les énergies du pays. »



Pahimi Padacké Albert a également exprimé sa gratitude envers les électeurs qui lui ont accordé leur confiance malgré des résultats qu'il estime "largement en deçà de nos espérances". Il a remercié tous ceux qui ont voté pour lui et soutenu son projet politique.



Il a appelé à l'unité et au calme, exhortant toutes les parties à éviter la violence sous n'importe quel prétexte.



"Restons unis autour et à la disposition de la République, une et indivisible ; République que nous devons toujours placer au-dessus de nos intérêts particuliers les plus légitimes", a-t-il déclaré.



Pahimi Padacké Albert a conclu en souhaitant que la paix et la bénédiction de Dieu accompagnent le Tchad.