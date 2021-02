Tchad : Panne sèche à l'ONAMA Pala depuis quelques jours

La station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) Pala fait face à un manque de carburant depuis plusieurs jours. Les auditeurs de la province du Mayo Kebbi Ouest qui pouvaient suivre une partie du programme de la Radio Nationale Tchadienne (RNT), surtout le journal parlé de 14h et de 20h 30 en sont privés. Pour cause, le manque de gasoil pour faire tourner le groupe électrogène. Beaucoup d'auditeurs se demandent ce qui ne va pas jusque-là à la radio d'État. Y a-t-il un manque de carburant dans toute la province ?



Pourtant, lors du passage du chef de l'État dans la province du Mayo Kebbi Ouest, l'ONAMA Pala a tourné en boucle pendant 72 heures. Mais depuis ce temps, les difficultés ont mis à rude épreuve la radio qui ne retransmet pratiquement plus les programmes de la station mère, depuis Ndjamena. Si le journal de 14h ou celui de 20h30 est suivi, plusieurs jours sont observés sans radio.



Au MKO, très peu sont ceux qui ont accès à l'internet. Cela étant, beaucoup des personnes des zones rurales se rattrapent à travers la radio nationale, en suivant les informations et les communiqués radios ainsi diffusés.