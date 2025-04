Tchad : Participation de la DG de la Maison Nationale de la Femme à un atelier de haut niveau au Caire

La participation effective des femmes aux processus de paix

Le rôle central des femmes dans la prévention des conflits

La protection des femmes dans les zones de guerre

Les réponses aux défis liés aux déplacements forcés

Cet atelier stratégique a rassemblé des femmes leaders africaines, des diplomates, des chercheurs, des représentants d'organisations internationales et des acteurs de la société civile, tous réunis autour d'un objectif commun : renforcer l’agenda Femmes, Paix et Sécurité, vingt-cinq ans après son adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies.Au cours des deux jours de travaux, plusieurs thématiques clés ont été abordées, notamment :Ces discussions visent à promouvoir un environnement où les femmes sont non seulement reconnues pour leur contribution à la paix, mais aussi intégrées dans tous les niveaux de décision.La présence de Mme Maimouna Abdelkarim à cet atelier souligne l'engagement du Tchad à promouvoir les droits des femmes et à assurer que leur leadership soit intégré dans les dynamiques de paix et de sécurité sur le continent africain. Cet engagement est crucial pour construire des sociétés plus résilientes et pacifiques.La participation de la Directrice Générale de la Maison Nationale de la Femme au Caire représente un pas important pour le Tchad dans la défense des droits des femmes et leur inclusion dans les processus de paix. Par cet engagement, le Tchad affirme sa volonté de contribuer activement aux efforts internationaux visant à renforcer la sécurité et la paix à travers la participation des femmes.