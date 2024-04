Tchad : Participation du Ministre de l'Economie à la table ronde sur l'éducation au Sahel

Lors de cette rencontre, les Ministres ont réaffirmé leur engagement à soutenir le Projet Régional pour l'Amélioration des Apprentissages et la Collaboration en Education au Sahel (RELANCE). Ce projet, d'un montant total de 250 millions USD, vise à améliorer l'éducation dans les cinq pays du Sahel : le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad.



Les discussions ont porté sur les points clés tels que l'importance de l'éducation pour le développement du Sahel, les défis auxquels les systèmes éducatifs sahéliens sont confrontés, les stratégies pour améliorer la qualité de l'éducation dans la région et le rôle des partenaires techniques et financiers dans le financement du projet RELANCE.



La participation du Ministre tchadien à cette table ronde témoigne de l'engagement du Tchad à améliorer l'éducation de ses citoyens. Le projet RELANCE est une initiative importante qui permettra de relever les nombreux défis auxquels les systèmes éducatifs sahéliens sont confrontés.



En plus des 250 millions USD mobilisés par les pays du Sahel, le projet RELANCE devrait également bénéficier d'un financement supplémentaire de la part des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD) ont déjà exprimé leur intérêt pour soutenir ce projet.



Le succès du projet RELANCE dépendra de la collaboration étroite entre les pays du Sahel et les partenaires techniques et financiers. Il est important que tous les acteurs impliqués travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du projet et améliorer la qualité de l'éducation dans la région du Sahel.