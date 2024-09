Tchad : Participation du Ministre des Affaires Étrangères à un déjeuner de travail au Maroc

Lors de cette rencontre conviviale, les cinq ministres ont discuté de la task force marocaine, une initiative visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.



Cette réunion souligne l'importance de la coopération régionale entre les pays du Sahel et du Maroc, et le désir commun d'améliorer l'accès maritime pour favoriser le développement économique et le commerce.