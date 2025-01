Tchad : "Pas d'attaque terroriste", les précisions du gouvernement sur les tirs à la Présidence

"Des individus drogués, sans armes de guerre, venant d'un quartier de N'Djamena (...) J'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux"

"Ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la Présidence. L'un des gardes a commencé à tirer. Ça a éveillé la vigilance des autres gardes postés autour"

N’Djamena, 9 janvier 2024 – Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2024, le ministre d’État porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, est intervenu sur le plateau de la Télévision nationale pour faire la lumière sur les événements survenus aux abords du Palais présidentiel plus tôt dans la soirée. Contredisant les premières informations faisant état d’une attaque terroriste, le ministre a écarté cette piste et fourni une version détaillée des faits.Selon Abderaman Koulamallah, un groupe de 24 personnes, toutes de nationalité tchadienne, serait à l’origine de l’incident. Ces individus, arrivés en bus devant le Palais présidentiel, auraient été immobilisés suite à une panne de leur véhicule. Le ministre a expliqué que cette situation inattendue a suscité une réaction immédiate des forces de sécurité, craignant une menace potentielle.Contrairement aux rumeurs initiales évoquant une attaque terroriste, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que les assaillants n’étaient pas équipés d’armes de guerre. « Ils étaient munis d’armes blanches et de nombreuses amulettes (...) drogués », a-t-il déclaré.Le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent.