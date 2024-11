Tchad - Passation de service à la Délégation de l'Élevage et de la Production animale du Guéra

Le paysage institutionnel de la province du Guéra vient de connaître un changement notable. Ce matin, lors d'une cérémonie officielle présidée par le Gouverneur Mahamat Togou Tchôhimi, Mme Khadija Azein a officiellement pris ses fonctions de déléguée de l'Élevage et de la Production Animale, succédant ainsi à M. Abakar Touka.



Cette passation de service, qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de solennité, a été l'occasion pour le délégué sortant de présenter un bilan détaillé de son mandat. M. Abakar Touka a mis en lumière les réalisations accomplies dans le secteur de l'élevage au cours de ces dernières années, tout en soulignant les défis qui restent à relever.



Dans son discours d'installation, le Gouverneur Mahamat Togou Tchôhimi a félicité le délégué sortant pour son travail et a souhaité bonne chance à la nouvelle déléguée. Il a souligné l'importance stratégique du secteur de l'élevage pour le développement économique de la province et a appelé à une collaboration renforcée entre tous les acteurs concernés.



Pour sa part, Mme Khadija Azein a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en elle et a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts entrepris pour développer le secteur de l'élevage. Elle a souligné l'importance d'une approche participative et inclusive, en impliquant les éleveurs, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.



La nouvelle déléguée a également mis l'accent sur les défis auxquels le secteur est confronté, notamment la sécheresse récurrente, les maladies animales et l'accès aux marchés. Elle a annoncé son intention de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour améliorer la productivité des élevages, renforcer la commercialisation des produits d'élevage et améliorer les conditions de vie des éleveurs.



Cette passation de service marque un tournant pour le secteur de l'élevage dans la province du Guéra. Les défis sont nombreux, mais les perspectives sont prometteuses. Avec l'arrivée de Mme Khadija Azein à la tête de la délégation, les éleveurs du Guéra peuvent espérer une nouvelle dynamique et de nouvelles opportunités de développement.