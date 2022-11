Tchad : Patalet Géo et Fatimé Boukar Kosseï nommés membres du gouvernement

Par décret n°0061 du 21 Novembre 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Gouvernement de Transition et Chargées des Départements ci-après :



- Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial : PATALÉ GÉO



- Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au Leadership Entrepreneurial : FATIME BOUKAR KOSSEI.