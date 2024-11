Tchad - Pénurie de carburant à Mao : un calvaire pour les habitants

Cette pénurie de carburant a des conséquences graves sur la vie quotidienne des habitants. La plupart des foyers dépendent de forages privés pour leur approvisionnement en eau, gérés par la SNE. L'absence de carburant a donc affecté l'accès à l'eau potable, aggravant ainsi la situation pour de nombreux résidents.





La population de Mao attend avec impatience une résolution rapide de cette crise pour retrouver un approvisionnement normal en électricité et en eau. Les autorités locales et la SNE doivent agir rapidement pour rétablir la situation et garantir le bien-être des habitants.