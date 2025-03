TCHAD Tchad : Pénurie de gaz butane à N'Djaména, une crise qui perdure

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 17 Mars 2025



La capitale tchadienne est plongée dans une crise persistante de pénurie de gaz butane depuis plusieurs jours, une situation qui met à rude épreuve le quotidien des habitants. Les files d'attente interminables devant les points de vente témoignent de la gravité de la situation et de la difficulté pour les familles à se procurer cette ressource essentielle.



Depuis plusieurs jours, le Tchad fait face à une rareté de gaz butane, plongeant la population dans une situation critique. Dans les rues de N'Djamena et d'autres villes, les files d'attente devant les stations-service et les points de distribution s'allongent, témoignant du désespoir des habitants qui peinent à se procurer cette ressource essentielle. Le gaz butane, indispensable pour la cuisine dans de nombreux foyers, est devenu une denrée rare. Cette pénurie survient alors que le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Hassan Bakhit Djamous, a récemment interdit la commercialisation du charbon de bois, alternative autrefois utilisée par les ménages. Bien que cette interdiction soit justifiée sur le plan écologique, elle a laissé de nombreuses familles sans solution pour préparer leurs repas. Une mère de famille à N'Djamena s'interroge : « Nous ne savons plus quoi faire. Sans gaz, nous ne pouvons pas cuisiner, et le charbon est désormais interdit. Comment allons-nous nourrir nos enfants ? » Les autorités tchadiennes reconnaissent la gravité de la situation, mais peinent à apporter des solutions concrètes. La Société d’Hydrocarbure du Tchad (SHT), ainsi que d'autres acteurs de la distribution, évoquent des problèmes de maintenance des infrastructures et des retards dans les approvisionnements. Cependant, ces explications ne suffisent pas aux citoyens, qui appellent à des mesures urgentes pour rétablir l'approvisionnement en gaz butane et éviter une aggravation de la crise. Face à cette situation préoccupante, il est impératif que le gouvernement tchadien prenne des mesures rapides et efficaces. Cela inclut : Une meilleure gestion des stocks.

Une transparence accrue dans la distribution.

