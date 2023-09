Tchad : Plaidoyer au Mayo Kebbi Est pour la participation des jeunes dans les instances de prise de décision

L'objectif de cette séance de plaidoyer est d'organiser des réunions avec les institutions provinciales et locales pour encourager la participation des jeunes. Le maire de la ville de Bongor, Djibetsou Mitalassou, a salué la responsabilité de la jeunesse tchadienne dans la consolidation de la paix. Il a souligné que le pays traverse actuellement une période cruciale de son histoire, exigeant la participation effective des jeunes, qui représentent une composante essentielle de la société.



Diondandé Roger Djeraro, coordinateur d'Afriyan et du Réseau des jeunes et adolescents en population et développement, a rappelé que la population tchadienne est majoritairement jeune et qu'elle peut devenir le moteur d'une croissance économique durable. Il a souligné que leur participation active dans la vie nationale est essentielle pour le développement du pays.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Est a présidé le lancement des activités. Dans son discours, il a présenté le contexte dans lequel le pays évolue et l'importance de la participation des jeunes dans les instances décisionnelles.



Cette séance de plaidoyer vise à sensibiliser les autorités administratives, traditionnelles et religieuses sur la participation des jeunes aux instances décisionnelles et à renforcer leur rôle dans le processus de prise de décision au niveau local.