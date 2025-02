Tchad : Plus de 4 800 patients pris en charge lors de la Caravane Sanitaire de Dost-Eli et TIKA

Pédiatrie : 695 patients consultés

Examen chirurgical : 249 patients

Opérations chirurgicales : 45 interventions

ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) : 769 consultations

Examens et extractions dentaires : 1037 patients

Circoncisions : 2025 interventions

L’ONG turque Dost-Eli, en partenariat avec TIKA, a organisé une Caravane Sanitaire gratuite pendant une semaine à N’Djamena, destinée aux populations vulnérables. Cette initiative a permis aux patients de bénéficier de soins médicaux et de médicaments gratuits dans le cadre du projet "Main Amicale pour la Santé".Cette caravane médicale a couvert plusieurs spécialités, offrant des consultations et interventions gratuites dans divers domaines de la santé.Résultats des activités sanitaires :Au total, la caravane sanitaire a pris en charge 4820 patients, couvrant des spécialités telles que les consultations ORL, la chirurgie générale, les soins pédiatriques, les soins dentaires et la circoncision des enfants.Cette initiative a été saluée par la population et souligne l’engagement de Dost-Eli et de TIKA à améliorer l’accès aux soins médicaux pour les plus démunis.