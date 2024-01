Tchad : Plus de 451 millions de FCFA en produits sanitaires offerts

Cette initiative, qui s'est déroulée lors d'une cérémonie à la Centrale Pharmaceutique d'Achat de Sabagali le jeudi 5 janvier 2023, a été supervisée par le Secrétaire Général et a été saluée comme un pas important pour renforcer les capacités des structures sanitaires à N'djamena et dans tout le pays.



Le Coordonnateur Adjoint de la Coordination COVID-19, Abakar Lol Maloum, a mis en avant l'importance stratégique de ce don pour répondre aux besoins actuels. De son côté, le Secrétaire Général du Ministère, Dabsou Guidaoussou, a souligné que cette action s'inscrit dans une vision plus large visant à rendre le système de santé résilient et capable d'assurer une meilleure couverture sanitaire pour l'ensemble de la population. Il a également affirmé que cela s'alignait avec l’engagement du département à mettre en œuvre une politique nationale inclusive afin d’assurer des soins adéquats même aux populations défavorisées.



Ce geste représente non seulement un appui financier conséquent mais aussi un symbole puissant qui témoigne l’importance accordée au secteur sanitaire par les autorités tchadiennes. Il est espéré qu'il contribuera à revitaliser et renforcer efficacement tout le système sanitaire du pays.