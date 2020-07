Tchad-Politique : la CENI rend public le nouveau chronogramme du processus électoral

Après un premier chronogramme du processus électoral annoncé le 14 février 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante vient de rendre public le nouveau chronogramme du processus électoral à travers un point de presse ce mardi 7 juillet 2020.





«Comme vous vous en doutiez, l'éruption subite de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID 19 a impacté négativement la réalisation à date de certaines activités préparatoires devant précéder la tenue du scrutin législatif prévu pour le 13 décembre 2020 » justifie ainsi la CENI.





Selon la CENI, elle a été contrainte d’entreprise l'élaboration d'une nouvelle planification des activités préparatoires des différents scrutins du cycle électoral amorcé.





C’est ainsi que plaçant l'intérêt général au-dessus de toutes les autres considérations et tenant compte de la Constitution, des lois et règlements qui encadrent les scrutins, la CENI a élaboré un nouveau chronogramme complet du cycle électoral martèle-t-elle.





«Par souci d'inclusivité et nonobstant son pouvoir électoral souverain qu'elle tient du législateur, le nouveau chronogramme qui vous sera décliné dans les principaux détails tout à l'heure par Monsieur le Rapporteur Général de la CENI, a pris en compte les avis et suggestions jugés pertinents des principaux acteurs du processus électoral » a précisé la CENI dans sa communication de ce jour.





Le calendrier se présente comme suit :



- Les 10 et 11 Avril 2021, 1er tour de l'élection présidentielle;

- Les 22 et 23 Mai 2021, 2ème tour de l'élection présidentielle;

- Les 23 et 24 Octobre 2021, les élections législatives;

- Les 02 et 03 Avril 2022, les élections communales.