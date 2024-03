Tchad : Pourquoi Nassour Ibrahim Koursami est parmi les exclus de la présidentielle ?

Parmi les candidatures rejetées, celle de Nassour Ibrahim Koursami a suscité une attention particulière. Me Jean Bernard Padare, en qualité de président du Conseil constitutionnel, a exposé les motifs ayant conduit au refus du dossier de ce postulant.

Premièrement, l'extrait d'acte de naissance présenté par Nassour Ibrahim Koursami ne respecte pas les normes légales régissant l'état civil au Tchad. En outre, des incohérences ont été relevées quant au lieu de naissance, avec des mentions tantôt de Bamina, Tiné, El Geneina et tantôt d'Amdjarass, selon le Conseil.



Concernant la citoyenneté multiple du candidat, il est affirmé qu'il est britannique, avec un lieu de naissance présumé à El Geneina, au Soudan, en plus de sa nationalité soudanaise et tchadienne.



Le Conseil constitutionnel a estimé que le dossier de Nassour Ibrahim Koursami était non conforme et qu'il méritait une attention particulière des autorités compétentes. Il a été décidé de transmettre toutes les pièces de ce dossier au Procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête préliminaire. Cette enquête vise à déterminer s'il y a eu des infractions pénales liées à des faux et à l'usage de faux documents dans le processus de candidature de Nassour Ibrahim Koursami.



« Une justice aux ordres », a réagi Nassour Koursami sur sa page Facebook.