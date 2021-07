Tchad : Pr. Avocksouma Djona démissionne de l'UNDR

Pr. Avocksouma Djona Atchénémou a fait cette annonce au cours d'un point de presse à la Maison des médias à N'Djamena. Il désapprouve le ralliement des dirigeants du parti à la junte au pouvoir, se défend de toute "activité fractionniste" et évoque une opinion divergente et une vision stratégique qui l'ont éloigné des dirigeants du parti. "Que faire des acquis passés ? Ne doit-on s'engager en politique que pour des intérêts personnels ?", s'interroge Pr. Avocksouma Djona.



Selon lui, "la participation de l'UNDR au gouvernement de transition ne changera rien" car les "caciques du régime" sont aux manettes. De plus, il sera difficile pour l'UNDR de battre à nouveau campagne sans être accusé par ses détracteurs d'être coresponsable des actes posés et ratés du Conseil militaire de transition (CMT).



Créé il y a 29 ans, le parti UNDR a montré sa capacité de mobilisation pour la quête du pouvoir. "N'eut été les manoeuvres du MPS, il aurait pu arriver à son principal objectif", affirme Pr. Avocksouma Djona Atchénémou qui estime que la donne a maintenant changé avec la disparition du Maréchal du Tchad. "C'était là une occasion à saisir, une opportunité pour l'UNDR de repartir à la base afin de renforcer les structures du parti, d'élaborer des stratégies innovantes de conquête du pouvoir et de bâtir de nouvelles alliances" pour "remporter des victoires en 2022", selon Pr. Avocksouma Djona.