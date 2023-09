Tchad : Pr. Mahamat Aguid Bachar, président du RNDP, de retour à Abéché

Une délégation dirigée par le conseiller national, le professeur Mahamat Aguid Bachar Assad, également président du parti Rassemblement National Démocratie et Populaire (RNDP), est arrivée ce dimanche 17 septembre 2023 à Abéché, le chef-lieu de la province du Ouaddaï, après 50 ans d'exil.



La délégation de l'ancien exilé a été chaleureusement accueillie à la sortie ouest de la ville d'Abéché par de nombreux parents, familles, amis et militants de son parti. À leur arrivée, la délégation du conseiller national s'est rendue pour une visite de courtoisie au gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane.



Au cours de cette visite, le chef de la délégation, Mahamat Aguid Bachar Assad, a révélé l'objectif de son voyage à Abéché, qui consiste à soutenir l'accueil du président de transition, Mahamat Idriss Deby, prévu dans les prochains jours. Mahamat Aguid Bachar Assad a exprimé son émotion face à l'accueil chaleureux et aux marques d'affection qui lui ont été réservés par sa famille, ses proches, ses partisans et surtout la population d'Abéché.



Pour lui, Abéché est sa ville natale, où il est né et a grandi avant de partir pour des raisons personnelles. Il a donc rassuré la population d'Abéché en déclarant qu'il était là pour contribuer au développement socio-économique et éducatif de la ville afin de la propulser vers de nouveaux horizons dans tous les domaines.



Il a également exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays, en particulier le président de transition, pour avoir facilité son retour au pays grâce à un protocole d'accord signé à Doha, au Qatar, avec les politico-militaires. Cependant, il a appelé les autres exilés encore éloignés du pays à accepter la main tendue par le chef de l'État et à rentrer pour participer activement au développement du Tchad à l'ère de la refondation.



Le gouverneur du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, a souhaité un bon retour chez lui au professeur Mahamat Aguid Bachar Assad, tout en le remerciant pour son implication dans la préparation de l'accueil du président de la République à Abéché.