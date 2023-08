Tchad : Préfixe Tchad a bouclé sa campagne de sensibilisation pour une transition inclusive

L’association Préfixe Tchad a clôturé ce 03 août 2023 sa campagne de sensibilisation axée autour du thème : « Renforcement et la participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad », dans le canton Djoli, et le village Toulala dans le canton Nielim.



Dans ces deux endroits visités par la mission conduite par Maxime Massedibaye, les populations ont souligné que depuis un certain temps, le Parc National de Manda se voit menacer par des braconniers et des personnes mal intentionnées qui ne pensent qu’à détruire la flore.



« Autrefois dans le Parc se trouvait presque les animaux de toutes espèces et la flore était abondante, la cohabitation pacifique régnait, mais aujourd’hui c’est autre chose. Si vous êtes venus recueillir nos doléances en ce temps de transition, c’est une bonne chose, mais il faudrait dire à l’Etat d’avoir un œil particulier sur le Parc National de Manda », s’est exprimé un habitant du canton Djoli.



Du côté du village de Toulala, certains ont trouvé anormal que depuis le lancement du recensement électoral, aucune organisation n’est venue discuter avec eux sur des questions de paix et de développement socio-économique.



Ils ont salué l’initiative de Préfixe Tchad, et ont précisé que le vrai problème du canton Nielim, c’est que le manque d’infrastructures scolaires et sanitaires dignes de nom. Et les agents affectés à ce poste ne veulent pas se rendre à leur poste, faute de l’impraticabilité de la route.



Maxime Massedibaye, a indiqué que l’objet de cette mission est de faire entendre la voix et les opinions des citoyens marginalisés et vulnérables auprès des autorités de transition, afin de renforcer la participation citoyenne au processus de transition, et assurer une transition inclusive et pacifique au Tchad et aussi prendre leurs doléances en compte. Ceci dans le souci de développer le monde rural.