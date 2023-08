Tchad : Préfixe Tchad sensibilise pour une transition inclusive et pacifique

L’Association Préfixe Tchad accentue sa campagne de sensibilisation axée autour du thème : « Renforcement et participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad », dans la sous-préfecture de Danamadji.



Aussitôt arrivée à Danamadji, la mission conduite par son chef, Massedibaye Maxime a échangé avec la population de Danamadji sur des questions de paix, du vivre ensemble, comment éviter les conflits intercommunautaires en ce temps de transition, et aussi sur le recensement électoral.



Selon Massedibaye Maxime, pour consolider le vivre ensemble, il faudrait que chacun d’entre eux apprenne à se pardonner, à œuvrer pour le développement socioéconomique de la sous-préfecture de Danamadji.



En ce qui concerne la révision du fichier électoral, Massedibaye Maxime a précisé que tout citoyen tchadien âgé de 18 ans, est appelé à se faire recenser par les agents. Au cours de ces échanges, quelques participants ont félicité la mission de Préfixe Tchad, et ont souligné quelques maux qui entravent le décollage de la sous-préfecture de Danamadji.



Il s’agit : de l’insécurité, le conflit éleveurs/agriculteurs qui s’accentue, et le chômage des jeunes. Un des participants a souligné : « Nous avons des jeunes intellectuels dans la province du Moyen-Chari, et aussi dans notre sous-préfecture, mais moi personnellement je trouve anormal que l’Etat recrute des jeunes depuis Ndjamena pour venir nous enrôler. C’est comme si tout se limite seulement à Ndjamena ».



Quelques commerçants ont mis l’accent sur l’état de la route Sarh-Danamadji, Danamadji-Maro. « En cette saison pluvieuse, il est difficile de pratiquer ce tronçon. Quelques fois, nous pouvons faire deux jours de route avec nos marchandises et depuis lors, l’Etat n’a jamais penser à arranger cette route. Si vous voulez le changement, pensez aussi à améliorer nos conditions de vie », a martelé un commerçant de Danamadji.



Ayant pris bonne note de toutes ces doléances, Massedibaye Maxime a fait comprendre à ces derniers que celles-ci seront compilées, afin de faire un plaidoyer auprès des décideurs. Car selon lui, le monde rural a besoin aussi d’une attention particulière de l’Etat tchadien, et de ces partenaires techniques et financiers.