TCHAD Tchad - Premier anniversaire de l'équipe actuelle de la CNDH : Bilan et perspectives

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 15 Mars 2025



À l'occasion du premier anniversaire de l'équipe actuelle de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), une conférence de presse a été organisée ce 15 mars à l'hôtel Radisson Blu. L'événement visait à présenter le bilan des activités menées ainsi que les perspectives d'avenir de l'institution, sous la présidence de Belngar Larme Jacques, en fonction depuis un an.



Le 15 mars 2025, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse à l'hôtel Radisson Blu pour célébrer le premier anniversaire de l'équipe actuelle, présidée par Belngar Larme Jacques. L'événement visait à présenter les activités réalisées et les perspectives d'avenir de l'institution. Dès le début de son discours, le président de la CNDH a souligné l'importance de cet échange avec les médias, visant à informer la population tchadienne, en particulier le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Belngar Larme Jacques a rappelé qu’il avait hérité d’une institution « à terre et moribonde », avec des structures non fonctionnelles et un personnel peu qualifié. Pour remédier à cette situation, une réforme a été mise en place en 2024, incluant un audit de performance pour identifier et recruter du personnel compétent. Actions Notables en Matière de Droits de l'Homme Le président a souligné plusieurs actions menées en faveur des droits humains : Approche de Plaidoyer : Contrairement aux attentes de dénonciations systématiques, la CNDH privilégie le plaidoyer et le dialogue avec les autorités.

: Contrairement aux attentes de dénonciations systématiques, la CNDH privilégie le plaidoyer et le dialogue avec les autorités. Protection des Groupes Vulnérables : La CNDH a concentré ses efforts sur la protection des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap et des détenus, à travers des visites de terrain et des enquêtes.

: La CNDH a concentré ses efforts sur la protection des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap et des détenus, à travers des visites de terrain et des enquêtes. Suivi des Étudiants Tchadiens à l'Étranger : L'institution a attentivement suivi la situation des étudiants au Cameroun et en Libye, où des violations graves ont été signalées. Belngar Larme Jacques a exprimé sa préoccupation face aux violations des droits de l'Homme, notamment dans la zone aurifère du nord du pays, et a plaidé pour un rétablissement de l’autorité de l'État. Il a également dénoncé l'augmentation des enlèvements contre rançon, en particulier dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. Concernant les journalistes incarcérés, le président a affirmé que la CNDH se réserve le droit de dénoncer toute lenteur judiciaire, surtout si la situation des détenus se prolonge. Des visites régulières, soutenues par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), sont prévues. En un an, la CNDH a produit cinq rapports thématiques, abordant des sujets cruciaux tels que les élections et les droits de l’Homme. Cependant, le président a reconnu les défis persistants, notamment en raison du manque de ressources et de la perception de la CNDH comme une simple association. Les réformes continueront avec : L’équipement des services et l’opérationnalisation des antennes.

Le renforcement des liens avec les partenaires.

La CNDH a également profité de l'occasion pour remercier ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et les organisations de la société civile, pour leur engagement en faveur des droits fondamentaux au Tchad.





