Tchad : Premier conseil d'administration de la SONEMIC en 2025

L'objectif principal de cette réunion était de garantir que les activités de la SONEMIC soient alignées avec la politique gouvernementale en matière de développement. Le personnel a salué les efforts de la direction générale pour les innovations mises en œuvre, en lien avec les 12 chantiers du président de la République. Hassan Sylla Bakari, président du conseil d'administration, a noté les avancées significatives réalisées au cours de l'année écoulée dans le secteur minier, notamment à travers l'élaboration d'instruments institutionnels et la mise en place d'un plan d'action fructueux.

Ces initiatives visent à dynamiser le développement du pays et à renforcer la SONEMIC. Le conseil a encouragé la direction de la SONEMIC à poursuivre son plan de recrutement et a lancé un appel aux autorités pour soutenir cette institution. Le président a souligné l'importance du secteur minier comme moteur de développement, capable de générer des emplois pour la jeunesse tchadienne et de réduire le chômage. Abdelkerim Charfadine, Directeur Général des Divisions, a exprimé son engagement à redoubler d'efforts, en collaboration avec tous les acteurs concernés, pour apporter un changement significatif en matière de développement.