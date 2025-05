Tchad : Premières conclusions de l'enquête sur le tragique accident de Rig-Rig

La délégation ministérielle, conduite par Monsieur Hassan Ibrahim Guiré, Directeur Général Adjoint de l’ONASER (Office National de la Sécurité Routière), est arrivée sur le lieu du drame, situé à environ 20 km de Rig-Rig dans la province du Kanem, ce vendredi 9 mai 2025. Elle comprenait des représentants des Directions Générales des Transports de Surface, de la Réglementation des Transports et de la Protection du Patrimoine Routier. Sur place, ils ont été accueillis par le Préfet de Rig-Rig, Monsieur Abdelatif Abdelatif Bahar Abakoura Daoud, le Délégué des Infrastructures et l'Officier de Police Judiciaire (OPJ). La délégation a pu constater les traces du violent impact sur le poids lourd et le pick-up Hilux, complètement détruit.





Les investigations approfondies menées sur le site ont permis de recueillir les premiers éléments sur les circonstances de l'accident. Il ressort que la tragédie a été causée par un camion-citerne qui circulait à une vitesse excessive et s'est retrouvé face à un troupeau de chameaux traversant la route. En tentant d'éviter les animaux, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a percuté frontalement un pick-up qui roulait également à une vitesse excessive.





L'intensité du choc a été amplifiée par la surcharge de marchandises à bord du pick-up Hilux et par le nombre excessif de passagers transportés de manière dangereuse. Ce bilan dramatique fait état de douze (12) décès et de nombreux blessés, qui ont été évacués vers les structures sanitaires pour recevoir les soins nécessaires.





Profondément touchée par cette tragédie, la délégation s’est rendue auprès des familles des victimes pour leur présenter les condoléances les plus sincères de Madame la Ministre. Un moment de recueillement a été observé en signe de solidarité.





Monsieur Hassan Ibrahim Guiré a exprimé sa vive indignation face aux négligences constatées. Il a insisté sur l’importance cruciale du strict respect du Code de la Route, notamment en ce qui concerne la vitesse, le respect des charges autorisées et les conditions de transport des passagers. Il a rappelé l'impérative nécessité d'appliquer et de faire respecter l'arrêté 𝐍𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟎𝟕, qui interdit le transport mixte de passagers et de marchandises dans les véhicules pick-up sur le réseau bitumé.





Le Ministère des Transports réaffirme son engagement à œuvrer pour renforcer la sécurité routière et protéger la vie des citoyens. Dans cette optique, il prévoit d'intensifier les contrôles routiers et d'accroître les campagnes de sensibilisation auprès des transporteurs et des conducteurs dans les jours à venir, en mettant l'accent sur les dangers de la surcharge et de la vitesse excessive, afin de prévenir de futures catastrophes.