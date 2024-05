Tchad - Préparatifs de l'ouverture de l'hôtel Toumaï Palace : Le ministre de l'Habitat annonce une ouverture officielle le 24 mai

Lors de cette visite, le ministre a rencontré l'équipe de l'hôtel et les partenaires impliqués dans le projet. Ensemble, ils ont finalisé les détails de l'ouverture et ont convenu d'une date officielle : jeudi 24 mai 2024. Une cérémonie d'inauguration sera organisée à cette occasion.



Le ministre a tenu à exprimer sa gratitude envers le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour son soutien indéfectible à la réalisation de ce projet d'envergure.



L'ouverture de l'hôtel Toumaï Palace est un événement important pour le Tchad. Cet établissement de luxe contribuera à renforcer l'attractivité du pays sur la scène touristique internationale et permettra de créer de nombreux emplois.