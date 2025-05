Tchad : Préparatifs de la visite de l'Ambassadeur Néerlandais des droits humains à N'Djaména

La délégation néerlandaise était composée de Monsieur Floris Van Eijk, Chargé d’Affaires, et de Madame Valentina Filippini, Spécialiste des Affaires Politiques et Économiques.





Les discussions ont principalement porté sur l'état actuel des droits de l’homme au Tchad, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les Pays-Bas et le Tchad, en particulier dans les domaines cruciaux de l’État de droit et de la cohésion sociale. Les objectifs et le programme de la visite imminente de l'Ambassadeur Wim Geerts ont également été abordés lors de cet entretien préparatoire.