Tchad : Présence remarquable du Premier ministre à la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil National de Transition

Pour cette occasion importante, le Premier Ministre était accompagné de quelques membres de son gouvernement. Cette participation témoigne de l'engagement du gouvernement envers le processus démocratique et la bonne gouvernance au Tchad.



La présence du Premier Ministre à cette cérémonie souligne l'importance accordée par le gouvernement aux travaux du Conseil National de Transition et à la consolidation des institutions démocratiques dans le pays. Cet événement marque un pas significatif vers une transition politique stable et durable pour le Tchad.