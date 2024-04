Tchad : Présentation aux autorités de huit présumés voleurs de câbles électriques du site pétrolier de Komé

Le colonel Djarabaye Abel Moungar, chef de la sécurité au site pétrolier de Komé, a souligné que les actes de vol de câbles sont monnaie courante. Malgré les arrestations et les décès survenus lors des opérations menées par les forces de sécurité, les jeunes, poussés par les receleurs majoritairement étrangers, continuent de se lancer dans cette pratique.



Le gouverneur du Logone Oriental, Toké Dadi, qualifie ces actes de crimes et appelle les parents, les chefs de villages et de cantons à sensibiliser les jeunes sur cette pratique qui nuit à l’économie de notre pays, le Tchad.



Il a également saisi l’occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur travail acharné et les encourager à redoubler d’efforts pour la sécurisation des installations pétrolières de Komé.